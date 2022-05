Mercato Napoli, il Barca prepara l’assalto ai due gioielli di Spalletti: la risposta di Giuntoli

La sfida del Diego Armando Maradona sarà l’ultima di Insigne ma potrebbe esserla anche per Koulibaly e Fabian Ruiz, che hanno tanti estimatori e che potrebbero partire di fronte ad una grande offerta. Del resto De Laurentiis ha sempre dichiarato che di fronte ad una grande offerta sono tutti cedibili visto che il prossimo anno la rosa del Napoli sarà ribaltata ancora una volta, con Giuntoli che ha già chiuso due trattative che portano ai nomi di Oliveira del Getafe e Kvaratskhelia.

Oltre Kessie infatti il Barcellona di Kessie vuole continuare a pescare in Italia e ha messo gli occhi da diversi mesi sui due calciatori della rosa di Spalletti a cominciare dal centrocampista spagnolo, che vorrebbe tornare in patria. Più difficile invece la pista che porta a Koulibaly, per il quale ci vogliono 100 milioni di euro e sia perchè su di lui ci sono Manchester United e PSG, pronte a pagare l’intera clausola.