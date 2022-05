Milan Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Penultima giornata di campionato, con la corsa scudetto che è più aperta che mai. Il Milan si troverà davanti il penultimo ostacolo del suo campionato. La squadra di Pioli è padrona del proprio destino, ma dovrà battere l’Atalanta. Dopo la vittoria nella scorsa giornata contro il Verona, il Milan è chiamato a un’altra grande partita contro una squadra che è ancora in corsa per l’obiettivo europeo. I bergamaschi sono infatti a -3 punti dal quinto posto, occupato dalla Lazio, e valido per l’Europa League.

Milan Atalanta, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Djimsiti, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Zappacosta, Koopmeiners, Boga; Muriel

Milan Atalanta, i precedenti

In 60 precedenti in casa del Milan, i rossoneri hanno vinto in 28 occasioni, con 21 pareggi e 11 vittorie degli ospiti. Il Milan però non riesce a vincere in casa dalla stagione 13/14 quando superò la Dea per 3-0 grazie alle reti di Kaka (doppietta) e Cristante. Lo stesso risultato dell’ultimo anno, ma a parti invertite con gli orobici che riuscirono a completare uno storico tris a San Siro con i gol di Romero, Ilicic e Zapata.

Milan Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.