Napoli Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il San Paolo apre per l’ultima volta in stagione le sue porte. Ad affrontarsi saranno il Napoli e il Genoa. I partenopei sono praticamente certi del terzo posto in classifica, con la Juventus distante 4 lunghezze. La banda di Spalletti vuole però chiudere al meglio la stagione davanti al pubblico amico con Lorenzo Insigne che vuole regalare l’ultima gioia ai propri tifosi. Il Genoa, d’altro canto, con la vittoria in extremis sulla Juventus, si è rilanciata in ottica salvezza: il Grifone deve ora battere il Napoli per giocarsi tutto nell’ultima giornata.

Napoli Genoa, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Criscito; Badelj, Galdames; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro

Napoli Genoa, i precedenti

In 49 incontri in Campania, il Napoli ha vinto in 25 occasioni, il Genoa in 7 e ci sono stati 17 pareggi. L’ultima volta che i rossoblu strapparono i 3 punti fu nella stagione 08/09 quando fu decisivo il gol di Bosko Jankovic. Da lì in poi, c’è stato un dominio del Napoli che l’anno scorso riuscì a farne 6 agli avversari con Lozano (doppietta), Elmas, Mertens, Zielinski e Politano a segno.

Napoli Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.