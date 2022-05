Premio Cesarini: il Vicenza festeggia col prestito di Filippo Ranocchia dalla Juventus

Il Vicenza fa festa al Premio Renato Cesarini, giunto alla 7^ edizione. Filippo Ranocchia, centrocampista perugino classe 2001 in prestito dalla Juventus, è l’autore del gol più in extremis del campionato cadetto stagione 2021-2022: decisivo ai fini dell’assegnazione del riconoscimento, in memoria del ‘creatore’ della Zona Cesarini, il gol incredibile al minuto 103′ contro il Lecce. Filippo Ranocchia ha compiuto 21 anni proprio ieri, quando gli è giunta l’inaspettata notizia di essere entrato nell’albo d’oro del Premio Cesarini da quest’anno assegnato, oltre al calciatore di serie A autore del gol più in extremis, anche al giocatore di Serie B. Alla cerimonia di premiazione del Cesarini, in programma il 24 maggio a Morrovalle (Macerata), saranno presenti vari personaggi del mondo del calcio e dello sport: il nome del calciatore di Serie A vincitore del riconoscimento sarà naturalmente svelato durante l’ultima giornata in programma domenica prossima. Tra i protagonisti, presenti al Premio, il Presidente Lega Serie B Mauro Balata e della Lazio Claudio Lotito, Marco Tardelli, Ariedo Braida, Evaristo Beccalossi, Alessio Tacchinardi, Fabrizio Ravanelli, José Altafini, Attilio Tesser, il dg della Lube Volley Civitanova campione d’Italia Beppe Cormio, il capitano del team Osmany Juantorena e altri personaggi. Tra i protagonisti il Presidente della Cremonese Giovanni Arvedi, il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, e i Presidenti delle società di serie C del Modena Carlo Rivetti, del Sudtirol Gerhard Comper e del Bari Luigi De Laurentiis, promosse in serie B. Si parte martedì 24 maggio dalle ore 16 con un Talk-Show presentato da Luigi Brecciaroli (Arancia Tv) e condotto da Sandro Sabatini (Mediaset), moderato da Simona Rolandi (Rai Sport), Ana Quiles (Rai Sport), Luca Marchetti (Sky), Massimiliano Nebuloni (Sky) e Daniele Bartocci (giornalista). La serata proseguirà con la Cena di Gala presso Villa San Nicolino di Morrovalle dove sarà consegnato il Premio Cesarini al Calciatore autore del gol last-minute della Serie A 2021-2022.