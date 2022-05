Calciomercato Juventus, dopo Chiesa e Vlahovic altro sgarbo alla Fiorentina: in arrivo il difensore

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina è sempre più vicino a lasciare Firenze. Il difensore centrale, che ha un contratto in scadenza nel 2023 in queste ore è al centro di numerose voci di mercato visto che il calciatore di Italiano piace sia al Milan di Pioli(che conosce benissimo il difensore) che la Juventus, che vuole ringiovanire la difesa.

La Fiorentina dal canto suo, per non perdere il calciatore a parametro zero vorrebbe cedere il calciatore già quest’estate scatenando un’asta che farebbe alzare il prezzo del calciatore, che nonostante le molte offerte anche dall’estero vorrebbe rimanere in Italia con la pista Juventus caldissima secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” vista anche la partenza di Chiellini.