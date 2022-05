Calciomercato Juventus: oggi potrebbe essere il giorno decisivo di Pogba

Il fuoriclasse francese non rinnoverà con il Manchester United e dal 30 giungo sarà un parametro zero, la Juve cercherà di portarlo a Torino.

Tornare a lottare per la vittoria. Questo è l’obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Un’annata senza trofei non è contemplata in casa bianconera e quindi per il prossimo si cercherà di fare un mercato per consegnare ad Allegri una rosa competitiva da subito.

Uno dei nomi in lista è Paul Pogba. Il francese non rinnoverà con il Manchester United e lascerà i red devils a parametro zero a fine stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nella giornata di oggi l’entourage di Pogba incontrerà alla Continassa, il centro sportivo dei bianconeri, i dirigenti della Vecchia Signora. Nedved e Cherubini presenteranno un’offerta che non potrà essere come quella che gli proporrà il PSG o lo United stesso per convincerlo a restare, ma punterà sul progetto e sul fatto che Pogba ama Torino e la Torino bianconera ama Pogba.