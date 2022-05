Calciomercato Lazio: i biancocelesti alla carica per il giovane difensore

Per la prossima stagione la Lazio cambierà radicalmente il reparto difensivo e il primo nome in cima alla lista è il giovane talento azzurro.

In vista della prossima stagione è vista una mini rivoluzione in casa Lazio soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo della squadra biancoceleste. Acerbi ormai è praticamente sicuro che esca, Luiz Felipe andrà in scadenza e anche la posizioni di Patric non è certa.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il primo nome in cima alla lista di Lotito è quello di Casale della Lazio. Il club capitolino tentò già di acquistare il difensore lo scorso anno ma per il problema della liquidità non poté affondare il colpo. A Sarri il ragazzo classe 1998 piace molto per la sua duttilità di poter giocare sia come centrale che come terzino. Il costo dell’operazione è tra i 10 e i 15 milioni. Sul giocatore c’è da battere la concorrenza della Roma ma i biancocelesti sono nettamente in vantaggio.