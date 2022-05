Calciomercato Milan: il Diavolo si muove ufficialmente per il giocatore, ci siamo

Il Milan ha inviato una mail ufficiale alla società proprietaria del cartellino del giocatore per informarlo che sta trattando con lui averlo la prossima stagione.

Milan-Origi, ci siamo. Il Diavolo ha fatto la sua prima mossa ufficiale per poter ingaggiare Divok Origi la prossima stagione. Il Milan infatti ha mandato una mail ufficiale al Liverpool, proprietaria del cartellino del giocatore fino al 30 giugno, per informarlo che sta trattando con il giocatore per poterlo ingaggiare. La mail inviata al Liverpool è un’atto formale e obbligato dal regolamento dei trasferimenti, ma è sinonimo di come il Milan sia ad un passo dal belga.

Ora Origi e il Milan dovranno limare gli ultimi dettagli sul contratto, ma a grandi linee l’accordo tra la dirigenza del club di via Aldo Rossi e il belga c’è: 4 milioni all’anno per 4 anni.