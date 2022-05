Calciomercato Roma: Dybala in cima alla lista ma non è il solo

Mourinho avrebbe chiesto esplicitamente alla società di provare ad ingaggiare al Joya ma non sarebbe il solo.

Per competere quantomeno per la Champions League José Mourinho avrebbe chiesto a Tiago Pinto di provare ad ingaggiare Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus a giugno. Per lo Special One la Joya sarebbe il giocatore giusto per fare il salto di qualità decisivo per poter competere con le prime 4 del campionato.

Ma secondo il Corriere dello Sport, Mou avrebbe chiesto anche altri rinforzi in determinati ruoli: Un centrale mancino per impostare, un esterno destro da alternare a Karsdorp e un regista. Per il primo ruolo il candidato numero uno è l’italo-argentino classe 97 del Feyenoord. Per l’esterno destro i nomi fatti dal corriere sono: Dalot dello United, Christensen del Salisburgo e Henrichs del Lipsia. Per il regista, il sogno è Xhaka dell’Arsenal già inseguito la scorsa estate; poi ci sarebbe Matic del Manchester United e Maxime Lopez del Sassuolo.