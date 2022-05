Calciomercato Roma, ecco il tuo nuovo Menez: il nome

In attesa dell’ultima gara di campionato contro il Torino, Tiago Pinto lavora al prossimo mercato, quello che dovrà riportare la Roma in Champions League. Il GM giallorosso oltre ad un regista a centrocampo vuole regalare a Mourinho anche una forte mezz’ala che sappia agire da trequartista, visto che ad oggi Mkhitaryan e Pellegrini non hanno un’alternativa, considerato che poi Felix e Carles Perez lasceranno il club giallorosso. Tiago Pinto sta lavorando a diversi nomi e uno di questi potrebbe arrivare dalla Ligue 1.

Si tratta di Benjamin Bourigeaud, trequartista francese che per movenze ricorda un po Jeremy Menez e che sta facendo benissimo in Francia con la maglia del Rennes, mettendo a segno 10 reti quest’anno. La Roma se vuole il calciatore deve sbrigarsi però perchè il francese piace anche a Milan e Lazio, che vogliono un’alternativa a Luis Alberto e Brahim Diaz.