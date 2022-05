Juventus, Dybala saluta i tifosi bianconeri con una lettera

Quella contro la Lazio sarà l’ultima partita di Paulo Dybala con la maglia della Juventus all’Allianz Stadium di Torino, la Joya saluta i tifosi con una lettera-post.

Che le strade di Paulo Dybala e la Juventus si sarebbero separate si sapeva ormai da tempo. Le due parti non hanno trovato un accordo comune sul contratto con i bianconeri che reputavano troppo alte le richieste dell’argentino che a sua volta si è in un certo senso sentito tradito dalla società dopo l’accordo trovato ad ottobre 2021 e poi ritrattato.

Quella contro la Lazio sarà dunque l’ultimo tango di Dybala davanti al suo pubblico all’Allianz Stadium. Il giocatore ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi che dal 30 giugno saranno ex tifosi attraverso un post su Instagram: “È difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme… Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse.Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato. Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Mai. Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili. Grazie a chi mi ha accompagnato in questi anni: dal primo all’ultimo, dai tifosi alle persone che lavorano dentro la società, tutti, allenatori e compagni, dipendenti e dirigenti”.