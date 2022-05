Juventus Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sarà la gara tra Juventus e Lazio a chiudere il penultimo turno di campionato. I bianconeri, con il quarto posto in cassaforte affrontano la Lazio, quinta in classifica, nell’ultima partita casalinga della stagione. Non sarà una partita come le altre: i tifosi bianconeri saluteranno infatti due bandiere come Dybala e Chiellini che dalla prossima stagione non giocheranno più nella Juventus. La Lazio, a cui manca Immobile, punta a rovinare la festa per staccare Roma e Atalanta e garantirsi il quinto posto matematico.

Juventus Lazio, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni

Juventus Lazio, i precedenti

In 77 precedenti a Torino, la Juventus ha vinto in 50 occasioni, con 18 pareggi e 9 vittorie della Lazio. L’ultima di queste è arrivata nella stagione 17/18 quando, al vantaggio iniziale di Douglas Costa, rispose una doppietta di Immobile. Per il resto, negli ultimi vent’anni, è stato un totale dominio bianconero. Lo scorso anno la Juventus vinse per 3-1: dopo il gol di Correa, i padroni di casa rimontarono con le reti di Rabiot e Morata.

Juventus Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).