Mbappe parla del suo futuro: “Ci siamo quasi per la scelta sul mio futuro”

Il fuoriclasse francese rivela come abbia praticamente deciso la sua squadra per il prossimo anno, PSG o Real Madrid sono le ipotesi più papabili.

Dopo Haaland, un altro fenomeno del calcio mondiale sta per svelare in quale squadra giocherà la prossima stagione. Mentre il fuoriclasse norvegese ha scelto il Manchester City di Pep Guardiola. L’altro fuoriclasse che potrebbe cambiare squadra: si tratta di Kylian Mbappé: per il fuoriclasse francese si prospetta o il rinnovo con il PSG o l’approdo alle merengues del Real Madrid.

Lo stesso Mbappé ha rivelato come la scelta della sua prossima squadra è ormai praticamente fatta: “La mia decisione? Lo saprete molto presto, la mia scelta è quasi fatta”.

Ora resta da vedere se avrà deciso di rinnovare con i francesi e cedere all’offerta letteralmente faraonica avanzatagli da Leonardo o se invece cederà al fascino della camiseta blanca del Real Madrid e del Santiago Bernanbeu.