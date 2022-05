Sampdoria Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Con una vittoria, la Fiorentina balzerebbe al sesto posto in solitaria

Si chiude la penultima giornata di serie A con le partite del lunedì. Allo stadio Ferraris di Genova si affrontano Sampdoria e Fiorentina. Dopo una stagione tribolata, i blucerchiati possono già festeggiare la salvezza, vista la sconfitta del Cagliari contro l’Inter. La Fiorentina ha invece ancora vivo l’obiettivo europeo: i 3 punti stasera vorrebbero dire superare Roma e Atalanta e posizionarsi al sesto posto. Italiano ci crede e riproporrà la squadra che ha battuto la Roma lunedì scorso.

Sampdoria Fiorentina, le probabili formazioni

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez

Sampdoria Fiorentina, i precedenti

In 62 precedenti a Genova, la Sampdoria ha vinto in 26 occasioni, la Fiorentina in 13 e ci sono stati 23 pareggi. L’anno scorso Keita e Quagliarella firmarono la vittoria dei padroni di casa con i viola che andarono a segno solo una volta con Vlahovic. Ma l’anno prima, la Fiorentina riuscì a sbancare Marassi con 5 gol segnati da Vlahovic e Chiesa (una doppietta a testa) e con un autogol di Thorsby.

Sampdoria Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.