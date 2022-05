Serie A, i verdetti del campionato ad una giornata dal termine

Se il campionato è ancora da assegnare nella trentasettesima giornata del campionato di Serie A ci sono stati altri verdetti in zona retrocessione.

Il campionato di calcio di Serie A si deciderà all’ultima partita: al Milan basterà solo un punto contro il Sassuolo a Reggio Emilia, mentre i nerazzurri dell’Inter per sperare ancora nel titolo dovranno battere la Sampdoria e sperare nella sconfitta dei cugini rossoneri. Le squadre qualificate in Champions League già ci sono: Milan, Inter, Napoli, Juventus.

La corsa all’Europa League e Conference League è ancora in ballo mentre arrivano i primi verdetti in zona retrocessione. Dalla 37esima giornata esce che Venezia e Genoa sono retrocesse in Serie B, mentre all’ultima giornata si deciderà chi tra Salernitana e Cagliari sarà la terza squadra a retrocedere.