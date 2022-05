Calciomercato Inter, l’attaccante pronto a lasciare Milano: i dettagli

C’è tanta carne al fuoco in queste ore in casa Inter visto che Marotta è pronto a colmare la rosa di Inzaghi con quegli investimenti intelligenti che da sempre sottolinea l’ad dell’Inter. Le prime modifiche a detta dall’ex dirigente della Juventus saranno fatte in attacco visto che sia Caicedo che Sanchez lasceranno la squadra nerazzurra.

“Credo che quello di Alexis Sanchez – ha dichiarato Marotta in un’intervista a Dazn – sia stato il gol che ha lasciato il segno più forte nel mio palmares. Ha segnato e pochi istanti dopo è finita la gara. Mi era capitato di vincere altre finali, ma mai all’ultimo istante”.

“I campioni sono così, tu lo sai”. “Ehi amigo, i campioni sono così. Il campione più gioca e più sta meglio, il campione fa cose che nessun altro fa e oggi è stato così“. Questo il botta e risposta tra Marotta e Sanchez dopo il gol in Supercoppa dell’attaccante cileno con il giocatore che reclamava più spazio. Non è cambiato nulla visto che il giocatore potrebbe lasciare presto l’Inter vista la clausola inserite nel contratto con il club di Zhang che potrebbe pagare 4 milioni di euro per far partire anticipatamente il calciatore ex Manchester United.