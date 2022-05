Calciomercato Juventus, l’attaccante verso il PSG: pronto lo scambio

A 90′ minuti dal mercato il mercato della Juventus comincia già a essere molto attivo. Dybala infatti potrebbe essere non il solo a lasciare il reparto offensivo visto che anche Kean potrebbe andare via da Torino. Cherubini però ora vuole sistemare il reparto di centrocampo e ha messo nel mirino Leandro Paredes, centrocampista della Juventus.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, la Juventus avrebbe messo da tempo gli occhi su Leandro Paredes, ex centrocampista di Empoli e Roma e avrebbe intenzione di offrire in cambio Kean, attaccante che già giocato con il club parigino e che sarebbe una valida alternativa ai vari Di Maria, Messi e Neymar. La Juventus non si fermerà qui però perchè in queste ore sta tentando l’assalto anche a Paul Pogba, che sarebbe un colpo pazzesco per il centrocampo.