Calciomercato Lazio, Sarri conferma: “Milinkovic: andrà via”. Ecco dove andrà

Arrivata la qualificazione alla prossima Europa League la Lazio sta già programmando il futuro che probabilmente sarà senza Milinkovic-Savic. Come confermato dal tecnico biancoceleste il centrocampista serbo andrà via a giugno. “Gli applausi dei tifosi bianconeri per Sergej? Erano prevedibili, spero applaudano Milinkovic con la nostra maglia anche il prossimo anno. Parlando col presidente Lotito mi sono convinto che se Milinkovic va via, cosa non facile dopo le parole che ho sentito da lui, non andrà in Italia”.

E’ chiaro quindi che visto la caratura del calciatore il giocatore lascerà il club di Lotito, che però chiede una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Cifra che però a oggi possono permettersi solo PSG e Manchester United anche se la Juventus di Allegri è sempre vigile sul calciatore ed è pronta a offrire numerose contropartite tecniche.