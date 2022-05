Calciomercato Milan, Maldini scatenato: in arrivo due attaccanti per Pioli

La vetta della classifica ha portato entusiasmo nel Milan che il prossimo anno vuole fare ancora meglio provando a superare i gironi di Champions. Per fare questo però la squadra ha Pioli ha bisogno di inserire 4 valide alternative a disposizione di Pioli. Il tecnico rossonero ha chiesto infatti come priorità un difensore centrale e un centrocampista(che sostituiranno Kessie e Romagnoli) e due attaccanti visto che Lazetic lascerà la rosa di Pioli per andare a giocare e Ibrahimovic è non è così sicuro di restare a Milano.

L’unico nome che resta quindi in rosa è Giroud che quest’anno ha fatto una grande stagione, è chiaro che però che Pioli non può contare solo su di lui. Chi arriverà per dargli una mano è Divock Origi, attaccante del Liverpool che si svincolerà dal club inglese a giugno. Dalla Premier League potrebbe arrivare non solo lui però perchè il club rossonero ha fatto un sondaggio per Gabriel Jesus, che lascerà i Citizens per far posto ad Haaland.