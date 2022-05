Calciomercato Roma, occhi sul vice Abraham: arriva dalla serie A

Oltre al sogno Dybala la Roma in vista del prossimo anno dovrà prendere anche l’alternativa ad Abraham visto che il calciatore quest’anno è stato indispensabile e visti i pochi cambi a disposizione ha giocato la bellezza di 50 partite aspettando l’ultima gara di campionato e la finale di Conference League. Troppi per un calciatore che ha bisogno di lucidità sotto porta e con Mourinho che non sempre si è fidato dei vari Shomurodov e Felix.

Ed ecco allora che Tiago Pinto ha messo gli occhi su Luis Muriel e Arnautovic del Bologna che rappresenterebbero due alternative perfetto all’attaccante inglese ex Chelsea. Il calciatore colombiano dell’Atalanta piace però anche a Inter e Napoli, anche se l’ex Udinese sarebbe perfetto per la squadra di Mourinho visto che potrebbe giocare anche in coppia con Abraham in una sorta di 3-4-1-2.