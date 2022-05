Calciomercato Inter: i nerazzurri pronti all’assalto finale per il fantasista

Dopo un corteggiamento durato mesi, ora l’Inter è pronta a piazzare l’affondo decisivo per il forte numero 10.

Per la prossima stagione l’Inter è sempre più decisa a ballare un tango argentino in zona gol. La volontà della società di via Della Liberazione è quella di far giocare il prossimo anno la coppia Dybala-Lautaro Martinez. Per la Gazzetta dello Sport, l’Inter a fine campionato presenterà l’offerta ufficiale al giocatore dopo averlo corteggiato da mesi: 6 milioni netti a stagione più ricchi bonus per 4 anni.

A fare posto all’argentino dovrebbe essere Alexis Sanchez, la risoluzione del contratto col cileno con una buona uscita ad oggi sembra la soluzione più percorribile. Per Dybala la concorrente più pericolosa sarebbe potuta essere l’Arsenal, ma senza la qualificazione alla prossima Champions League il club londinese si chiamerebbe fuori.