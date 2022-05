Calciomercato Inter, tutto fatto per il brasiliano: in arrivo la firma

Aspettando l’arrivo di Onana, l’Inter sta lavorando ad un grande colpo di mercato in difesa visto che lasceranno l’Inter sia de Vrij che Ranocchia e Kolarov. Marotta a questo punto vuole cautelarsi con l’arrivo di un altro grande difensore da affiancare a Skriniar e Bastoni, ad oggi incedibili a meno di clamorose sorprese.

L’Inter ha deciso quindi di puntare tutto su Bremer, difensore brasiliano del Torino che sta disputando una grande stagione e che piace a mezza Europa. Marotta in queste ore sta quindi lavorando per trovare una soluzione con le due parti che sono vicine all’intesa visto che la società nerazzurra potrebbe offrire anche diverse contropartite tecniche al club di Juric come ad esempio Pinamonti, che potrebbe sostituire il “Gallo” Belotti.