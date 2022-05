Calciomercato Juventus, Cherubini prepara il colpo: pronto lo scambio

Messa da parte la questione Dybala, visto che il calciatore il prossimo 30 giugno lascerà la Juventus, il ds bianconero Cherubini sta lavorando per allestire la rosa del prossimo anno. Sono tante le voci che vorrebbero Pogba e Di Maria a Torino anche se al momento ci sono stati dei contatti anche tra le parti visto che sebbene i due calciatori potrebbero arrivare a parametro zero ci sono sempre due notevoli ingaggi, che però potrebbero essere colmati con le cessioni. Il ds bianconero prenderà infatti in considerazione tutte le offerte per i calciatori a cominciare da Rabiot, Arthur, Danilo, Kean e Mckennie.

E proprio per il centrocampista statunitense sono arrivate diverse offerte dalla Bundesliga, a cominciare dal Bayer Leverkusen, pronto a offrire a 18/20 milioni di euro più il cartellino del terzino sinistro Sinkgraven anche se la Juventus vorrebbe 30 milioni di euro cash utili per monetizzare il più possibile.