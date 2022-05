Calciomercato Lazio, altra cessione per Tare: c’è la firma

Thomas Strakosha è uno dei diversi calciatori che lascerà la Lazio a parametro zero il prossimo 30 giugno e secondo quanto riportato da TMW il portiere sta trattando con il Fulham per trasferirsi in Premier League. La firma dovrebbe arrivare a breve anche se i problemi sono però legati al bonus che l’estremo difensore sta chiedendo alla firma, con il calciatore che però ha chiesto un sostanzioso ingaggio.

Dopo Strakosha potrebbe esserci una nuova partenza per Sarri, quella di Pepe Reina che potrebbe lasciare il ruolo visti gli ultimi problemi fisici. Il tecnico toscano vuole però una certezza per difendere la porta del prossimo anno, si fanno sempre i nomi di Kepa, Sergio Rico, Andrea Consigli e Carnesecchi, portiere giovane ma affidabile e di proprietà dell’Atalanta.