Calciomercato Milan, due conferme in arrivo per Pioli: il piano

Aspettando la gara più importante della stagione Maldini e Massara continuano a lavorare in vista della prossima stagione, che ha bisogno di diversi rinforzi per tornare ad essere grandi in Champions League. La società rossonera ha individuato diversi rinforzi per la rosa di Pioli anche se prima vuole confermare quanto di buono fatto fino ad ora.

Oltre ai rinnovi dei due dirigenti rossoneri che hanno cambiato completamente le sorti rossonere, la proprietà sta lavorando anche ai rinnovi di Leao e Bennacer, che stanno disputando un campionato da protagonisti, e con diversi club che hanno messo gli occhi sui due forti calciatori anche se ad oggi nonostante il cambio di proprietà, la dirigenza non ha nessuna intenzione di vendere i due gioielli, che serviranno per costruire un Milan ancor più forte il prossimo anno.