Calciomercato Milan, Maldini guarda al centrocampo: ecco il sostituto di Kessie

Continua la caccia al sostituto di Kessie visto che in casa Milan a oggi è praticamente certo solo l’arrivo di Adli, che andrà a rinforzare il centrocampo insieme a Bennacer e Tonali. E chiaro che vista anche la Champions League Pioli ha chiesto un altro giocatore per reparto e che potrebbe arrivare dalla Liga.

Si tratta di Carlos Soler, centrocampista del Valencia che quest’anno ha messo a segno 12 reti e 5 assist e che ha il contratto in scadenza nel 2023. “Penso che sappia fin dall’inizio di voler andarsene. La sua intenzione è chiara, vuole che la famiglia stia bene. Ma gli dico di portarmi un’offerta, perché se esci gratis a gennaio ti ammazzo con tutta la stampa. Devi portare soldi, il club ha investito su di te”. Queste le parole del presidente del club spagnolo che confermano che chi vuole il calcatore debba portare una concreta offerta per il calciatore classe 1997.