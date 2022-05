Calciomercato Napoli, ADL conferma: “Costruiremo una rosa forte. E su Mertens..”

Archiviata la stagione, il presidente De Laurentiis e Spalletti stanno programmando già la rosa del prossimo anno con il patron del Napoli che vuole accontentare il tecnico toscano con diversi acquisti di livello, anche se ancora da sistemare la questione legata a Mertens.

“Ci siamo visti con Mertens, ci dovremmo incontrare di nuovo. A me sembra inopportuno, da parte di chiunque, mettere pressioni, speranze e delusioni quando si sta ancora giocando. Se uno è veramente interessato non scompare, a fine campionato si parla senza problemi. Il 22 faremo questa gara con 80° all’ombra, poi vediamo nei giorni successivi per incontrarsi. Con mister Spalletti ci dobbiamo incontrare molto più spesso le basi del mercato. Non è che dobbiamo scomparire quando finisce il campionato, siamo una realtà permanente rispettosa dei ruoli e delle personalità. Il dialogo è alla base di qualunque successo”. Queste le parole di De Laurentiis in conferenza stampa.