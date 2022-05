Calciomercato Napoli, per l’attacco spunta l’ex Roma

Il giocatore viene da una stagione molto positiva in Germania e il Napoli potrebbe virare su di lui.

Sarà un estate intensa per il calciomercato del Napoli, oltre a risolvere la questione dei portieri, la società partenopea dovrà fare anche il restyling dell’attacco. Insigne andrà a Toronto, con Mertens si parlerà a fine anno, mentre Per Oshimen si valuterà giorno per giorno. Il giocatore sulla carta è incedibile, ma se dovesse arrivare la fatidica offerta da 100 milioni difficile che De Laurentis non la accetti.

I nomi che circolano sarebbero quelli di David del Lille e Scamacca del Sassuolo ma nelle ultime ore inizia a prendere quota Patrick Schick del Bayer Leverkusen, secondo il Corriere dello Sport. L’ex Roma sta disputando grandi stagioni con i rossoneri tedeschi ed è maturato molto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista caratteriale rispetto al Schick che ci ricordiamo nella Roma.