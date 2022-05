Juventus-Di Maria, trattativa in chiusura

Il centrocampista sembra aver deciso di vestire la maglia bianconera la prossima stagione, restano ancora dei dettagli da limare ma si dovrebbe chiudere a giorni.

Angel Di Maria alla Juventus potrebbe essere una questione di giorni. El Fideo si libererà il prossimo 30 giugno a parametro zero dal Psg e con ogni probabilità dal primo luglio sarà un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni c’è stata una veloce accelerazione dei contati tra gli agenti di Di Maria e i dirigenti bianconeri.

L’affare dovrebbe con ogni probabilità andare in porto ma ci sono ancora dei dettagli da limare. D Maria vorrebbe un annuale per poi tornare a chiudere la carriera in argentina, mentre la Juventus vorrebbe un biennale anche grazie alle agevolazioni del decreto crescita.