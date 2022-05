Mercato Milan: avviati i contatti con un ex rossonero

Il Milan starebbe pensando di riportare a casa il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan soprattutto per la lista Champions.

Il Milan si sarebbe mosso nelle ultime ore per Brayan Cristante. Una vera e propria trattativa con la Roma ancora non c’è, ma la dirigenza rossonera avrebbe sondato il terreno con l’agente del giocatore Riso, per valutare la fattibilità dell’operazione. Cristante ha un contratto con la Roma fino al 2024 e guadagna 1.8 milioni di euro. Segnali per un rinnovo del contratto ancora non ci sarebbero stati e per questo si è inserito il Milan, secondo la Gazzetta dello Sport.

Mourinho lo reputa una pedina fondamentale del suo scacchiere e non vorrebbe privarsi del suo mediano. Dall’altra parte per il Milan sarebbe comodo anche perché essendo cresciuto nelle giovanili del Diavolo, Cristante può essere inserito nella lista Uefa pe la Champions League tra i giocatori provenienti dal vivaio. Per la Roma è incedibile ma un’offerta da almeno 25 milioni potrebbe far riflettere la società capitolina.