Calciomercato Inter, doppio colpo in arrivo dalla Capitale: i dettagli

Continua la caccia agli acquisti per Marotta. L’ad è a lavoro per accontentare Inzaghi in vista della prossima stagione, con l’allenatore ex Lazio che ha chiesto 4 acquisti, partire da un centrocampista tuttofare e un difensore visto che saranno in molti a lasciare il reparto nerazzurro e che potrebbero arrivare dalla Capitale.

Secondo quanto riportato da Enrico Camelio, giornalista di Calciomercato.it i due obiettivi di mercato per la prossima stagione sarebbero Acerbi e Veretout, rispettivamente di Lazio e Roma. “Acerbi ha chiesto la cessione e l’Inter va presa in considerazione – afferma il giornalista – Stesso discorso vale per Luis Alberto, che vuole lasciare la Lazio, e Veretout della Roma”. Si complica invece la pista Bremer: “Stanno trattando con il Psg”. I due calciatore potrebbero non essere i soli ad arrivare a Milano visto che qualora uscisse un attaccante l’Inter potrebbe fare un pensierino su Luis Alberto, fedelissimo di Inzaghi.