Calciomercato Juventus, Allegri scarica Morata: l’attaccante torna in Spagna

Dopo Dybala, questa volta c’è un nuovo attaccante che potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Si tratta di Alvaro Morata, attaccante della Juventus ma di proprietà dell’Atletico Madrid. Viste le prestazioni discontinue dell’attaccante, secondo quanto riportato da Marca il club bianconero avrebbe comunicato all’attaccante spagnolo che non verrà esercitato il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro con l’attaccante ex Real che tornerà in Spagna dopo il prestito biennale.

Sempre secondo quanto afferma il media iberico il giocatore non rientra però neanche nei piani di Diego Simeone e dovrà cercarsi un’altra sistemazione, con il Barcellona che monitora la situazione. L’attaccante spagnolo potrebbe però far ritorno in Italia visto che su di lui si è mosso fortemente il Milan, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Giroud e che potrebbe accelerare l’affare qualora partisse Rafael Leao. La Juventus, che ripartirà da Vlahovic, sta lavorando poi all’affare Di Maria, che arriverebbe a parametro zero dal PSG.