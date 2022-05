Calciomercato Juventus, due cessioni illustri per un big a centrocampo: il nome

Dopo le ultime sessioni di mercato ora la Juventus non può più sbagliare, visto che l’anno prossimo Allegri ha sottolineato che bisognerà tornare a lottare per lo scudetto. Per farlo però l’allenatore toscano ha chiesto diversi rinforzi a cominciare dal centrocampo. Il tecnico bianconero ha messo nel mirino due giocatori che potrebbero alzare ulteriormente il livello del centrocampo e che portano al nome di Milinkovic-Savic e Pobga.

Prima di arrivare a loro però per esigenze di bilancio bisognerà cedere, visto che sono tanti i giocatori che non servono all’allenatore bianconero e che finiranno sul mercato. Da Rabiot e Ramsey fino ad arrivare a Bernardeschi, Arthur, De Ligt e Dybala, sono questi gli ingaggi che saranno risparmiati in vista di due colpi che farebbero sognare Allegri e tutti i tifosi bianconeri.