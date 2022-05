Calciomercato Lazio, arrivano in due per sostituire Acerbi: i nomi

Il prossimo mercato della Lazio sarà quello della consacrazione visto che Sarri dopo la deludente sessione di quest’anno si aspetta degli acquisti per puntellare la rosa partendo dalla difesa. Chi lascerà sicuramente la formazione di Sarri è Acerbi, che dopo i problemi con la tifoseria non è riuscito a giocare libero mentalmente visti anche gli errori commessi nelle ultime gare.

Il giocatore ex Sassuolo potrebbe partire quindi destinazione Juventus, con Allegri che stima da sempre il difensore, che potrebbe prendere il posto di Chiellini. La trattativa potrebbe nascere su una sorta di scambio con Rugani, calciatore che lascerà la Juventus e che piace a Sarri sin dai tempi dell’Empoli. Potrebbe non essere il solo a sostituire il calciatore perchè Tare starebbe lavorando anche all’acquisto di Aymen Abdennour, difensore tunisino dell’Umm-Salal ed ex Marsiglia.