Calciomercato Milan, Maldini tenta l’assalto: che scippo alla Juventus!

Aspettando l’ultima partita decisiva per lo scudetto, Maldini vuole continuare a fare quanto di buono fatto fino ad ora e vuole quindi accontentare Pioli sul mercato, che ha chiesto diversi obiettivi per il mercato visto che partiranno sia Kessie che Romagnoli. Ma non potrebbero essere i soli a lasciare Milano visto che Maldini e Massara sono alla ricerca di due attaccante da affiancare a Giroud, considerato che potrebbero partire sia Ibrahimovic che Lazetic.

E allora ecco che il colpo in attacco potrebbe essere fatto in serie A visto che c’è un calciatore che piace da diversi anni. Si tratta di Alvaro Morata, attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid ma attualmente in prestito alla Juventus, che potrebbe decidere di riscattare il calciatore per 35 milioni. La società bianconera potrebbe decidere di rifare il parco attaccanti visto che partiranno anche Kean e Dybala e potrebbero puntare su Milinkovic-Savic e Di Maria.