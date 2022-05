Calciomercato Roma, Mourinho vuole il centrocampista: in arrivo il francese

Ormai sono noti a tutti i ruoli in cui andrà rinforzata la rosa di Mourinho, a cominciare dal centrocampo. E proprio da lì si ripartirà visto che l’allenatore portoghese sono due anni che ha chiesto un centrocampista in grande di prendere in mano il gioco giallorosso. Ed ecco allora che tornano di moda i nomi Xhaka, Grillitsch, Matic, Frattesi, Paredes ma soprattutto Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo ed ex Marsiglia che il tecnico ritiene perfetto per il centrocampo giallorosso.

Il giocatore francese è valutato da Carnevali 15 milioni di euro anche se la Roma potrebbe offrire una cifra vicina ai 7 milioni di euro visto che ancora vanta il diritto al 30% della futura rivendita del cartellino di Frattesi, che come Scamacca lascerà i neroverdi.