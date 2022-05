Calciomercato Roma, Tiago Pinto pesca in Argentina: in arrivo il difensore

Aspettando la partita di domani contro il Torino, ma ancor di più quella di Conference League, in programma il 25 maggio contro il Feyenoord, Tiago Pinto sta lavorando per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno, quando Mourinho come detto, lotterà per la qualificazione in Champions League del 2023. Sono tanti i rinforzi che ha chiesto il tecnico, dal vice Abraham, al centrocampista, fino ad arrivare ad un difensore di prospettiva, che possa alternarsi con Ibanez, Smalling e Mancini.

E proprio per questo Tiago Pinto, secondo quanto riportato dal portale argentino olé.ar, avrebbe messo gli occhi sul difensore ecuadoriano classe 2002 Piero Hincapié. Il giocatore piace però anche al Tottenham di Conte e all’Arsenal che sono pronti a bravi ad accaparrarsi grandi talenti per poi rivenderli in futuro.