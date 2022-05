Calciomercato, duello a sorpresa Inter-Milan

Il futuro di Dybala sembra esser tinto di nerazzurro, di ieri la notizia che l’argentino avrebbe acquistato casa nelle vicinanze della sede dell’Inter, tutto lascia quindi pensare ad un imminente accordo tra la Joya e Marotta per un futuro a Milano. Ma una clamorosa indiscrezione vorrebbe il Milan pronto ad inserirsi tra Inter e Dybala, nonostante i rapporti tra Marotta e l’entourage dell’ormai ex 10 juventino, i dirigenti rossoneri puntano allo sgarbo di mercato. Un tentativo in extremis per strappare il si a Dybala, futuro milanese, quale sponda del Naviglio?

Dybala, Inter o Milan?

I precedenti – Solo qualche anno fa una situazione analoga, protagonista Antonio Cassano. Casa acquistata a Milano, cuore nerazzurro, tutti elementi che portarono gli addetti ai lavori a scommettere sul passaggio del Pibe de Bari in nerazzurro, poi la sorpresa con Cassano al Milan. Quale epilogo per la telenovela Dybala? Futuro nerazzurro, rossonero o addio Italia e futuro all’estero? Non ci resta che aspettare.