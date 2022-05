Roma-Feyenoord, tutti all’Olimpico per vincere | I prezzi

La Roma sarà impegnata la prossima settimana a Tirana nella finale di Conference League, una sfida che in pochi potranno vivere dal vivo nel piccolo stadio albanese, il club giallorosso ha deciso di aprire le porte dell’Olimpico ai tifosi romanisti per poter assistere al big match e tifare in grande stile. Parte del ricavo dei biglietti verrà destinata al progetto ‘Superiamo gli ostacoli’. Per l’occasione sarà aperta la prelazione per gli abbonati: dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio.

Gli abbonati potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 € a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio. La fase di vendita libera partirà invece alle ore 12 di venerdì 20 maggio e si chiuderà alle ore 21 di martedì 24 maggio. Potranno essere acquistati massimo quattro tickets a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 €. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis.