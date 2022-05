Abraham carica la Roma: “L’ho amata fin dal primo istante ma ora vinciamo la Conference”

Tammy Abraham è ancora il protagonista della squadra di Mourinho grazie ad una doppietta che ha permesso alla squadra giallorossa di sbancare Torino.

Queste le sue parole ai microfoni di Roma TV, aspettando la finale di Tirana: “Ho amato la Roma fin dal momento del mio arrivo, è stata una stagione fantastica, sono contento di aver segnato molti gol per questa squadra. Ora il sogno continua, abbiamo una finale. Sono molto entusiasta, la squadra e i tifosi lo sono. È l’ultima partita della stagione, abbiamo fatto molta strada per arrivare in finale. Io ci credo, la squadra ci crede. Oggi era importante chiudere bene, il Torino è una buona squadra. Siamo stati concentrati dal primo minuto, siamo stati bravi a non concedere nulla e sbloccarla subito”.