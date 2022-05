Calciomercato Inter, Marotta fissa il prezzo: il calciatore può partire

Aspettando l’ultimo di campionato, che sarà decisivo in un modo o nell’altro, Marotta continua a pensare al mercato in vista della prossima stagione quando l’Inter avrà ancora una rosa più forte rispetto a quest’anno. Il tecnico nerazzurro ha chiesto un investimento pesante per reparto visto che potrebbero arrivare Bremer, Paredes, Frattesi e Scamacca, anche se prima bisognerà una cessione per esigenze di bilancio. Marotta in queste ultime settimane sta valutando tutte le offerte in arrivo per i calciatori della rosa di Inzaghi, considerato che Skriniar, Bastoni o Lautaro Martinez potrebbero lasciare Milano.

Chi ha molte offerte è proprio il difensore ex Parma che ha diverse offerte dalla Premier League visto che il calciatore piace molto ad Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter e che vorrebbe tornare ad allenare il calciatore. L’Inter starebbe quindi valutando di cedere il calciatore e non Lautaro Martinez, anche se per farlo chiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro, visti i progressi fatti.