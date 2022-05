Calciomercato Juventus, Allegri cambia le fasce: in arrivo dalla Ligue 1

Sono tanti i reparti che dovrà rinforzare Cherubini in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri ha chiesto diversi acquisti a partire dalla difesa considerato che saranno molte le partenze in casa Juventus a cominciare da Rugani, De Sciglio e Danilo, che potrebbero partire quest’estate visto che il difensore centrale potrebbe partire per far posto ad Acerbi, con cui potrebbe esserci uno scambio. Il tecnico toscano ha chiesto anche dei rinforzi sul mercato e che potrebbero arrivare dalla Francia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport , il club di Agnelli avrebbe rimesso gli occhi su Emerson Palmieri. Il 27enne terzino in questa stagione si è rilanciato a Lione, anche se il cartellino appartiene ancora al Chelsea, vista la scadenza tra un anno il calciatore potrebbe arrivare tramite ad un prezzo low-cost. Il terzino ex Roma piace però anche al Napoli, con Spalletti che è pronto ad allenare di nuovo il giocatore brasiliano.