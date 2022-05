Calciomercato Roma, Tiago Pinto: “Ecco cosa fa Mkhitaryan. Pensiamo alle ultime due sfide”

Tiago Pinto vuole pensare solamente al campionato. Il gm giallorosso ha spento le voci di mercato che volevano il calciatore verso l’Inter ma anche l’ipotesi di un ritorno in giallorosso di Totti.

Mkhitaryan non si sa se recupera ma rimane alla Roma?

“Io con lui ho parlato solo per il recupero perchè siamo concentrati su questo. Conosco lui e la sua professionalità. So che è una bugia il fatto che parla con l’Inter. Non sono qua per parlare di mercato”.

Totti ha detto che vuole convincere Dybala, è un’idea?

“So che sono noioso ma sono sempre coerente. Dobbiamo pensare a stasera e non al mercato. Poi ci sarà tempo”.