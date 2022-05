Fantacalcio, i consigli per la trentottesima giornata

Al via la 38a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):

Torino-Roma

Zima centrale al posto dell’infortunato Bremer, Ansaldi e Aina sulle fasce, mentre sulla trequarti Seck e Praet potrebbero spuntarla su Brekalo, sicuro partente. Belotti centravanti.

Mourinho potrebbe operare un minimo di turnover in vista della finale di Conference. Gli esterni saranno Spinazzola e Maitland Niles, in avanti Zaniolo potrebbe riposare in favore di Carles Perez. Smalling riposa, al suo posto Kumbulla

Consigliati: Ansaldi, Abraham, Belotti

Sconsigliati: Maitland Niles, Ricci, Zima

Scommessa: Carles Perez

Squalificati: nessuno

Genoa-Bologna

Hefti terzino destro, in mezzo Sturaro è in dubbio e quindi potrebbe essere rimpiazzato dal jolly Frendrup. Ekuban Amiri e Yeboah i trequartisti alle spalle di Destro.

Mihajlovic potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno, con Kasius Aebischer e Binks in rampa di lancio. Arnautovic tra i pochi sicuri del posto, a fargli da spalla dovrebbe essere Barrow.

Consigliati: Arnautovic, Destro, Ekuban

Sconsigliati: Bani, Binks, Theate

Scommessa: Amiri

Squalificati: nessuno

Atalanta-Empoli

Problemi in attacco per Gasperini: out sia Muriel che Malinovsky. Boga sicuro titolare, o in coppia con Zapata o da prima punta nel caso in cui il colombiano non sia al meglio. Nella seconda ipotesi Pasalic e Pessina sulla trequarti. In difesa torna titolare il giovane Scalvini.

Cutrone verso la conferma da titolare dopo il gol alla Salernitana, mentre Pinamonti è in ballottaggio con La Mantia ma appare favorito. Viti e Luperto i centrali difensivi, sulla sinistra potrebbe giocare Cacace.

Consigliati: Boga, Pasalic, Pinamonti

Sconsigliati: Bandinelli, De Roon, Luperto

Scommessa: Miranchuk

Squalificati: Malinovsky

Fiorentina-Juventus

Amrabat favorito su Torreira per il ruolo da regista, Odriozola è recuperato e sarà titolare al posto di Venuti. In attacco Ikone in vantaggio su Saponara, mentre Cabral e Gonzalez non si toccano.

Dybala ha chiesto di non giocare e non sarà convocato, saranno Morata e Bernardeschi a supportare il grande ex Vlahovic. Miretti e Pellegrini titolari, i centrali di difesa potrebbero essere Bonucci e Rugani. McKennie torna a disposizione dopo il lungo stop e potrebbe giocare gli ultimi minuti.

Consigliati: Cabral, Gonzalez, Vlahovic

Sconsigliati: Odriozola, Miretti, Pellegrini

Scommessa: Bonaventura

Squalificati: Maleh

Lazio-Verona

Immobile è in forte dubbio, se non dovesse farcela sarà Felipe Anderson a fare il centravanti con Pedro e Zaccagni larghi. Squalificato Patric, a rimpiazzarlo dovrebbe essere Hysaj. Basic titolare in mediana.

Barak indisponibile, Lasagna il favorito per completare il tridente con Simeone e Caprari. Sulla destra rientra Faraoni, in difesa sarà Sutalo a sostituire lo squalificato Gunter mentre Veloso possibile titolare al posto di Ilic in mediana.

Consigliati: Felipe Anderson, Pedro, Simeone

Sconsigliati: Ceccherini, Hysaj, Sutalo

Scommessa: Lasagna

Squalificati: Gunter, Patric

Spezia-Napoli

Lo squalificato Gyasi sarà rimpiazzato da Antiste. Manaj centravanti con Kovalenko e Verde. Ferrer potrebbe scalzare Amian da terzino destro, più Sala che Bastoni a centrocampo.

Probabile ricorso al turnover per Spalletti: Demme e Ruiz in mediana, Ghoulam a sinistra al posto di Mario Rui, Politano e Mertens dietro Osimehn. Dubbio Insigne, non è da escludere che giochi Elmas.

Consigliati: Manaj, Mertens, Osimehn

Sconsigliati: Bastoni, Ghoulam, Nikolaou

Scommessa: Verde

Squalificati: Gyasi

Inter-Sampdoria

Formazione tipo per Inzaghi che si affida ai titolarissimi per le ultime speranze scudetto. Dzeko e Martinez in attacco, Darmian e Perisic sulle fasce. Bastoni titolare in difesa.

Giampaolo conferma la formazione capace di abbattere la Fiorentina lunedì scorso, con Yoshida in luogo dello squalificato Colley al centro della difesa. Caputo unica punta, Quagliarella partirà dalla panchina.

Consigliati: Dzeko, Martinez, Perisic

Sconsigliati: Ferrari, Rincon, Yoshida

Scommessa: Correa

Squalificati: Colley

Sassuolo-Milan

Dionisi non cambia e schiera i soliti quattro tenori in attacco. In difesa Chiriches favorito su Ayhan.

Pioli appare intenzionato a confermare la formazione vittoriosa nell’ultimo turno contro l’Atalanta, con Krunic sulla trequarti e Saelemaekers preferito a Messias. Ibrahimovic spera di recuperare per la panchina.

Consigliati: Berardi, Giroud, Leao

Sconsigliati: Calabria, Chiriches, Muldur

Scommessa: Messias

Squalificati: nessuno

Salernitana-Udinese

Djuric e Bonazzoli il tandem d’attacco, assenza pesante quella dello squalificato Ederson in regia con Kastanos favorito per la sostituzione. Zortea e Mazzocchi gli esterni sulle fasce, nessun cambio in difesa. In mezzo rientra Bohinen dopo aver scontato la squalifica.

Padelli in porta al posto dell’infortunato Silvestri, in avanti Pussetto con Deulofeu. Arslan potrebbe essere preferito a Makengo in mediana.

Consigliati: Bonazzoli, Deulofeu, Djuric

Sconsigliati: Kastanos, Perez, Zortea

Scommessa: Verdi

Squalificati: Ederson

Venezia-Cagliari

Soncin dovrà rivoluzionare la formazione a causa degli stop imposti dal giudice sportivo. Aramu supporterà Henry in attacco, Ampadu Cuisance e Busio il trio in mediana.

Joao Pedro e Pavoletti la coppia d’attacco, Nandez torna titolare a centrocampo con Bellanova e Lykogiannis sulle fasce.

Consigliati: Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti

Sconsigliati: Busio, Caldara, Svoboda

Scommessa: Pereiro

Squalificati: Kiyine, Okereke, Vacca