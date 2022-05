Milan, importanti novità sulla cessione del club | La decisione

Aspettando l’ultima gara di campionato, arrivano delle nuove novità sul fronte societario. Secondo quanto riportato da Reuters infatti, Investcorp si sarebbe ritirata per l’acquisto del club rossonero. Il fondo del Bahrein, come afferma l’agenzia internazionale, ha sospeso la trattativa visto che nei colloqui con l’attuale proprietà del club di via Aldo Rossi non si era riusciti a trovare un accordo poichè Redbird era arrivata a offrire 1,3 miliardi di euro.

Nulla è scontato perchè il fondo Elliot potrebbe rimanere con una quota di minoranza, continuando ad offrire quanto di buono fatto fino ad ora, lo dimostra il percorso fatto in campionato, con Pioli che arriverà a giocarsi lo scudetto a 90′ minuti dalla fine contro il Sassuolo.