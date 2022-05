Atalanta Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ultima di campionato per Atalanta ed Empoli che chiudono così la loro stagione. I toscani, ormai salvi, hanno raccolto un solo punto contro la Salernitana nell’ultima di campionato. Ma vogliono chiudere la stagione con un risultato importante. I nerazzurri, dopo una stagione difficile, hanno ancora l’opportunità di entrare in Europa nella prossima stagione. Per sperare almeno nella Conference League, però, dovranno vincere e sperare in un incastro di combinazioni favorevoli.

Atalanta Empoli, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Verre; Pinamonti

Atalanta Empoli, i precedenti

In 9 incontri giocati a Bergamo, l’Atalanta ha vinto in 4 occasioni con 5 pareggi. L’ultimo precedente, relativo alla stagione 18/19, finì con il risultato di 0-0. Prima ancora, nella stagione 16/17, gli orobici vinsero per 2-1 grazie alle reti di Kessie e D’Alessandro che rimontarono il vantaggio di Mchedlidze. L’obiettivo per i toscani sarà quindi di strappare la prima vittoria sul terreno della Dea.

Atalanta Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).