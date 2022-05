Biraghi entusiasta: “Volevamo tornare in Europa per Astori”

Cristiano Biraghi è euforico per la vittoria contro la Juventus di questa sera, che poterà la squadra di Italiano in Conference League.

“Facciamo fatica a trovare le parole, è stato un anno complicato, nuovo, una ripartenza. Non è mai facile: metabolizzerò tra qualche giorno, abbiamo portato a Firenze un clima che non c’era da tanti anni. Nelle ultime partite c’è sato qualche passo falso perché non eravamo abituati a questa pressione: sembrava destino arrivare a giocarsela contro la Juventus. Quando Davide (Astori, ndr) è morto, gli abbiamo promesso di riportare la Fiorentina in Europa. E’ stata una settimana impegnativa e stressante, abbiamo fallito un match point a Genova, vedremo l’anno prossimo”.

E sull’allenatore viola il terzino ha risposto così: “Si è creato qualcosa di stupendo. Ora festeggiamo e basta”.