Calciomercato Juventus, Allegri prenota il vice Vlahovic: di chi si tratta

Il quarto posto dovrà essere la base per ripartire in vista della prossima stagione visto che Allegri ha chiesto espressamente alla dirigenza bianconera di tornare a lottare per lo scudetto, insidiando Milan e Inter. Per farlo però, il tecnico toscano ha bisogno di diversi rinforzi sul mercato, da un regista di centrocampo fino ad arrivare al vice Vlahovic, viste le partenze certe di Morata, Kean e Dybala.

Cherubini sta lavorando a diverse soluzioni per l’attacco visto che piacciono sia Muriel che Arnautovic, giocatori che sarebbero perfetti per ricoprire quel ruolo visto il rapporto qualità-prezzo. E l’attaccante serbo più di quello ex Udinese, come confermato da Mihajlovic, che potrebbe non essere il solo ad arrivare a Torino visto che la squadra bianconera è vicinissima a Di Maria, che firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo a 6 milioni di euro a stagione.