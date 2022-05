Calciomercato Milan, Maldini tenta il doppio colpo: in arrivo l’ex Inter

Cresce l’attesa per l’ultima giornata che assegnerà lo scudetto con il Milan che domani nella gara contro il Sassuolo potrebbe vincere il suo 19 titolo in serie A. Maldini e Massara stanno lavorando però anche al mercato visto che la rosa di Pioli andrà migliorata in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera vuole accontentare il tecnico emiliano con 4-5 investimenti importanti a partire dall’attacco, visto che chi ad oggi è sicuro di restare è solamente Oliver Giroud, che fino adesso ha realizzato 12 gol in 38 gare.

Restano dei dubbi per quanto riguarda Ibrahimovic e Lazetic, che hanno situazioni diverse ma che potrebbero lasciare la squadra rossonera con Maldini che sta già lavorando ai sostituti. Chi potrebbe tornare a Milano è Mauro Icardi, attaccante in uscita dal PSG e che sarebbe contento di rientrare in Italia, così come l’agente e moglie, Wanda Nara. Ma non è il solo perchè l’attaccante argentino potrebbe arrivare insieme a Colin Dagba, classe 1998, terzino destro originario del Benin e che potrebbe prendere il posto di Fodé Ballo-Touré, giocatore che non ha mai convinto Pioli e che sarà messo sul mercato.