Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Allegri. Italiano lancia Saponara

Fiorentina-Juventus, due squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato(o quasi) anche se non la pensano così i tifosi delle rispettive squadre vista la rivalità e i trasferimenti passati da Chiesa e Bernardeschi fino ad arrivare a Vlahovic. Italiano conferma tutti i titolari ad eccezioni di Odriozola e Torreira. Diversi cambi per Allegri che lancia dal 1′ minuto il giovane Miretti. Questa sarà l’ultima partita in maglia bianconera per Bernardeschi, Chiellini e Dybala, che sono in scadenza di contratto.

Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Duncan, Amrabat; Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Bonaventura, Callejòn, Dragowski, Ikoné, Kokorin, Martinez-Quarta, Cabral, Munteanu, Nastasic, Odriozola, Rosati, Terzic, Torreira.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Vlahovic, Morata, Cuadrado, Mckennie, Pellegrini, Rugani, Aké, Iling-Junior.